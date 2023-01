FOTOD | KEEGI EI NÄINUD EGA AIDANUD! Uusaastaööl tapetud naise sõbranna valutab südant: „Sa sured enda maja vastas...“

Tallinnas Tondi ristmikult Nõmme poole lookleva Rahumäe tee elanikele meeldib mõelda, et nad elavad vägagi kindlas kohas. Nimelt jääb Rahumäe tee äärde Lääne-Harju politseijaoskond ning välisluureameti peamaja. Just seetõttu on eriti keeruline uskuda, et just siin – politseimajast vaid mõnesaja meetri kaugusel – pandi toime niivõrd jõhker kuritegu.