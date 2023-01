Maja kukkus kokku keset linna! „Seal pole elatud vähemalt 20 aastat.“

„Viimasena elas siin Stefan. Ta suri 2002. aastal, aga maja oli juba enne seda tühi. Ta ei saanud siin enam hakkama, sest tal oli tervisega midagi viga, alkoholist tingituna. Kas keegi võttis ta enda juurde või läks sotsiaalmajja, ma ei tea. Ja vahepeal pole siin mitte kedagi olnud. Mõnikord on keegi ajutiselt korteris, aga siin polnud seda ka mitte. Naabri majale kukkuski natuke peale, see omanik on Rootsis või Saksas. Tema ei tea mitte midagi sellest, et katus katki on,“ räägib valgalanna Liia, kelle naabermaja vajus enne jõule rusudeks.