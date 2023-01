LIIKUMISPUUDEGA POJA ISA: kas linn maksab invakäru katkimineku kinni, sest tänavatel ei pääse liikuma?

Tartus Tammelinnas elava Valdeko Palgi naine suri mullu ja tal tuleb nüüd üksi hoolt kanda täielikult liikumisvõimetu täiskasvanud poja eest. „Saan aru, et lund on palju, aga sahamehed saavad lund lükata ka nii, et invatransport või kiirabiauto vajadusel meie sissesõiduteele pääseksid. Viimaseks tilgaks karikas on see, et olen linnavalitsuse rubriiki „Ametnik vastab“ kirjutanud kahel korra, aga kirjadele pole suvatsetud vastata. Ühe kirja kirjutasin juba 9. detsembril,“ räägib ta.