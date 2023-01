Nukker aastavahetus: elumaja põlengus hukkus üks ja ilutulestikust sai vigastada kolm inimest

2022. aastal on tulekahjudes hukkunud kokku 49 inimest. Eelmisel aastal oli hukkunuid kümmekonna inimese võrra vähem. Meeldivam number on eluhoonete tulekahjude üldarv, mis on püsivas langustrendis. Sel aastal käisid päästjad kustutamas 546 eluhoonetulekahju, eelmisel kustutati kokku 584 eluhoonepõlengut.