2023. aasta alguses jõustub seadustes rida olulisi muudatusi

Jooksva elatise täitmine muutub tõhusamaks. 1. jaanuarist jõustuvad sätted, millega kohustatakse kohtutäitureid võtma sundtäitmisele ka jooksva elatise nõudeid. Uus kord loob senisest suuremad eeldused selleks, et laps saab äraelamiseks vajalikud vahendid kätte igakuiselt ja korrapäraselt. Samuti välistatakse edaspidi olukord, kus võlgnik küll täidab elatise perioodilise tasumise kohustust täitemenetluse väliselt, kuid vaatamata sellele rakendab kohtutäitur rangeid meetmeid, näiteks arestib varasema võlgnevuse katteks eluasemelaenu makseid. Kehtestatakse põhimõte, et elatisnõude sundtäitmise tõhustamiseks mõeldud erimeetmete rakendamine on lubatud üksnes siis, kui sundtäitmisele on esitatud perioodilise elatise nõue.

Riik hakkab osaliselt finantseerima lapse elatise sissenõudmiseks algatatud täitemenetlusi. Kui on algatatud täitemenetlus lapse perioodilise elatise sissenõudmiseks ning kohtutäituril ei õnnestu selle menetluse finantseerimiseks saada raha võlgnikult, hakkab riik alates 2023. aastast selliseid menetlusi osaliselt finantseerima. Eesmärgiks on tagada, et lapse elatise nõuete täitmine toimiks korrapäraselt ja efektiivselt.

Avalik-õiguslikud asutused saavad taas esitada enda nõudeid enda poolt valitud kohtutäituritele. 1. jaanuarist jõustuv muudatus loob avaliku võimu kandja nõuete jagamisele sama turuloogika, mis on seni kehtinud vaid eranõuete puhul, st sissenõudja valib kohtutäituri, kellega tal on positiivne kliendikogemus ning kellelt on oodata tõsist panust nõuete täitmisel.

Lastega töötamise piirangu kontrolli tuleb alates uuest aastas teha regulaarselt vähemalt korra aastas. Kontrolli tegemise kohustus on lastega töötamist võimaldaval isikul või selleks tegevusloa andjal, regulaarse kontrollimise kohustus aga tööandjal või teisel lastega töötamist võimaldaval isikul, näiteks praktikapakkujal, vabatahtlike koordineerijal vmt. Lastega töötamise piirang võimaldab tagada, et lastega kokku puutuvatele kutsealadele ei pääseks töötama inimesed, keda on karistatud või kes on sundravile määratud näiteks inimkaubanduse, seksuaalse enesemääramise vastaste kuritegude või prostitutsiooni ja lastepornoga seotud kuritegude eest. Eesmärk on kaitsta lapsi väärkohtlemise eest lasteaedades, koolides, trennides, huviringides, laagrites, kokkupuutel lastekaitsetöötajaga ja muudes taolistes kohtades.