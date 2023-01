Jõuluturu agressiivsetele müüjatele kutsuti munitsipaalpolitsei: loata kauplejad suruvad lastega peredele led-õhupalle kätte

Paari päeva eest tuli mupo korrapidajale teade, kus helistaja viitas, et vene keelt rääkivad mees ja naine tülitavad eeskätt lastega peresid, kõnnivad neil kannul ja suruvad kauba ostu vägisi peale. Teiseks sihtgrupiks olevat välismaalased, kellelt väidetavalt küsitakse ühe palli hinnaks 5-10 eurot, vahendas mupo pressiesindaja Meeli Hunt. Häirivat tegevust kinnitas ka jõuluturul töötav turvamees, kes on samuti kauplejatega hädas. „Paraku aitab nende korrale kutsumine vaid lühiajaliselt – peagi ilmuvad mees ja naine välja teiselt turuservalt ja sama tegevus jätkub. Mupo patrull vestles kauplejatega ja veendus, et välja antud luba kaupa müüja kehtib Narvas, kus luba ka väljastatud on. Mujale müügiõigus ei laiene,” rääkis Hunt. Kauplejate enda sõnul nad ostu kellelegi peale ei sunni, vaid lihtsalt jalutavad ringi, et inimestele õhtuhämaruses silmailu pakkuda, ning kui just küsima tullakse, siis on valmis sümboolse summa eest palli loovutama, lisas Hunt. Tema sõnul müüdi samasuguseid led-palle mõned aastad tagasi Viru tänava alguses: siis väitsid selleks luba mitte omavad kauplejad, et nende soov oli pallid lastele niisama ära kinkida, et neid pühade puhul rõõmustada. Patrulli kohal olles andsidki kauplejad pallid lastele, misjärel lahkusid ning järgnevatel päevadel neid enam vanalinnas kauplemas ei nähtud.