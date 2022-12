Julian Assange palub Vivienne Westwoodi matusteks vanglast puhkust

Juliani naine Stella Assange ütles BBC-le, et tema abikaasal ja moeloojal oli lähedane isiklik suhe.

„Ma tean, et Julian tahaks teda austada,“ ütles proua Assange.

Vanglateenistuse pressiesindaja Alan Selby ütles BBC-le, et sellise taotluse rahuldamine on ebatõenäoline, kuna matusepuhkus on mõeldud ainult lähisugulaste surma puhul.