President Karise uue aasta soov: oleme nõudlikud iseenda ja nende vastu, keda valime

Praegu oleme selle tuleviku ehitanud juba nii kaugele, et mõnigi meist hakkas vahepeal kahtlema, ega me ometi valmis ole. Lõppev aasta kainestas ja saatis katsumusi, mis asusid meie tulevikutrajektoori tugevasti kõigutama. Aga kui me midagi aastakümnete tagusest ajast meenutama peaksime, siis just eesmärgi jõudu. Kui eesmärki pole, kasvab iga raskus meie silmis mitmekordseks.

Mis on meie praegune eesmärk? Ikka vaba, enesega toime tulev ja oma elanikke mitte hätta jättev Eesti riik. Aga veelgi enam – ka vabaduse eest seisev, jõukas ja selge pilguga Euroopa. Aasta 2022 tõestas, et sellise Euroopa ehitamine on ka meie õlul ja meie võimuses.

Ma loodan, et see vaade aitab meil mõista raskuste ajutisust.

Olen kindel, et Eesti majanduses on palju, väga palju ettevõtlikkust, mis keerab praegused kriisid uuteks võimalusteks. See annab meile julguse vaadata tulevikku lootusrikka teadmisega, et pärast iga langust on tulnud tõus. Vaatamata uudistele majanduslangusest on paremad ajad alati ees ja kriisist räsitud pinnal avanevad uued võimalused, mis saavad aluseks järgmisele kasvule.

Riik saab olla nii edukas, kui on tema ettevõtjad. Nii edukas, kui on tema loomeinimesed, nii edukas, kui on tema teadlased ja insenerid, nii edukas, kui head on tema õpetajad. Nii edukas, kui head on ükskõik millise eriala inimesed.

Siit tõuseb üks minu uue aasta soov: oleme nõudlikud. Oleme nõudlikud iseenda vastu ja nende vastu, keda märtsi alguses valime meie riiki juhtima. Ärme lase valimiskampaanial hääbuda sõnade ja lubaduste näilisusesse, vaid vaatame nõudlikult nende lubaduste taha – millised neist teevad suuremaks vaid mõne erakonna ning millised teevad suuremaks, edukamaks ja kaitstumaks Eesti.

Armsad kaasmaalased,