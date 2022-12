Goethe südame võlunud laulutäht kustus Tallinnas

Kunagise Kopli kalmistu kivist ausambal seisis saksakeelne tekst: „Siin puhkab lauljanna Mara, tema, kelle kunst kord hurmas ja pani imetlema kogu Euroopat. Püha olgu see paik igale ilu- ja kunstisõbrale“. Võimalik, et just lauljatarile mõeldes kirjutas Werner Bergengruen oma raamatus „Surm Tallinnas“: „Siia on maetud naine, kelle laul ühe Leipzigi üliõpilase südame võlus ning kes sai sealtpeale Goethe aja inimestele Mignoni võrdkujuks.“ Raamatus tagasihoidlikult Leipzigi üliõpilaseks kutsutud Goethe oli toona 16aastane studioosus, lauljapreili temast paar aastat vanem.