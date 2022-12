Siiri Laidla | Olid kord jõulud...

Tahes või tahtmata loovad jõulupühad ootuse. Midagi head ja ilusat peab ju tulema, mis uhaks kogu vana aasta saasta ja kurbuse minema. Teame, et see pole võimalik, pigem muutub elu veelgi pingelisemaks. Ent loodame siiski. Jeesusesse uskujad ootavad oma Lunastajat aastaringi, jõulud on neile ootuse kulminatsioon. Tavakodanikul asendub see kingituste tegemise ja väljalunastamise, sõprade ja sugulastega kokkusaamise, looduse ilu nautimise ja kõikugu meelelahutusega.