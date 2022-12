Staadionil tulistanud mees läks kohtu alla

Vadim lõi tänavu aprillis Narva Laste Loomemaja staadioni kõrval üht inimest jalaga kõhtu. Siis läks ta korraks minema, kuid tuli tagasi stardipüstoliga ja tegi vähemalt viis lasku, suunates stardipüstolit viie inimese suunas, kes arvasid, et tegemist on ehtsa tulirelvaga ja tundsid ohtu elule. Vadimile esitati süüdistus ja ta saadeti kohtu alla. Sügisel asja arutanud Viru maakohus mõistis talle ühe aasta ja kuuekuulise vangistuse, mis asendati üldkasuliku tööga 540tunni ulatuses. Kohtuotsus on jõustunud.