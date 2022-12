OTSEBLOGI | Putin kutsus Hiina liidri endale kevadeks külla. Kiiev tõrjus varahommikul droonirünnakuid

Venemaa on alustanud Euroopa Nõukogu lepingutest väljaastumise menetlust, teatas Venemaa meedia. Venemaa Föderatsiooni valitsus saatis Putinile ettepaneku anda parlamendi alamkojale arutamiseks Euroopa Nõukogu Venemaa-alaste rahvusvaheliste lepingute lõpetamise küsimus.

Jaanuari alguses suletakse piirid Venemaal, kuulutatakse välja sõjaseisukord ja algab uus mobilisatsioonilaine, ütles Reznikov. Ukraina kaitseminister kutsus venelasi oma elude päästmiseks iga hinna eest mobilisatsiooni vältima.

Putin kavatseb paigutada Valgevenesse tuumarelvad – Valgevene poliitik Latuško. On märke, mis viitavad sellele, et Venemaa valmistub lähiajal Valgevenesse tuumarelva paigutama, ütles Pavel Latuško intervjuus Raadio NV-le.

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi ütles, et tema arvates võib Ukraina õhutõrjest saada „Euroopa võimsaim“ ning see aitab tagada tema riigi ja Euroopa julgeolekut.

Venemaa käes oleva Zaporižžja tuumajaama varuelektriliin sai mürsutule tõttu kahjustada ja katkes, ütles ÜRO tuumajärelevalve juht Rafael Grossi reedel tehtud avalduses.

NATO peasekretär Jens Stoltenberg ütles, et Vladimir Putin ei ole loobunud oma kavast „kontrollida Ukrainat“ ja hoiatas kõiki, et nad valmistuksid „pikaks sõjaks“.

„Kreml on mures Ukraina raketi kukkumise pärast Valgevenesse,“ ütles Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov ajakirjanikele. „See on sündmus, mis tekitab äärmist muret mitte ainult meie, vaid ka meie Valgevene partnerite seas,“ jätkas Peskov ja lisas, et kahe riigi relvajõud on „pidevas kontaktis“.

Venemaa õhutõrje tulistas Venemaal Engelsi lennubaasi lähedal alla oma sõjalennuki Su-27, pidades seda ekslikult Ukraina drooniks. Vene piloot sai surma.

Ukraina armee võib sattuda Venemaa territooriumile, kui see on vajalik riigi kaitsmiseks, ütles riikliku julgeoleku- ja kaitsenõukogu sekretär Oleksi Danilov. „Kui meie riigi kaitsmiseks on vaja olla seal, kus me vajalikuks peame, siis oleme seal. Ja me ei küsi kelleltki luba. Ja kogu see jutt, et seal pole vaja kedagi ärritada, on jama."

Ukraina riikliku hädaabiteenistuse viimastel andmetel sai üleriigilistes raketirünnakutes surma vähemalt kolm inimest ja vigastada seitse inimest.

Valgevene kutsus välja Ukraina suursaadiku, kes teatas, et tulistas oma territooriumi kohal alla Ukraina õhutõrjeraketi. „Oleme nõudnud, et Ukraina viiks läbi põhjaliku uurimise raketi väljalaskmise kõigi asjaolude osas, võtaks vastutavad isikud kohtu ette ja rakendaks kõikehõlmavaid meetmeid, et vältida selliste vahejuhtumite kordumist tulevikus. Mis võib kaasa tuua katastroofilised tagajärjed kõigile.“

Valgevene territooriumile on esialgsetel andmetel kukkunud rakett S-300. Valgevene ajakirjanik Hanna Liubakova teatas Twitteris, et inimohvreid pole. TASS kirjutas, et tegemist on Ukraina raketiga, kuid Liubakova ütles, et „propaganda süüdistas kohe ukrainlasi“.

Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Valerii Zalužnõi täpsustas, et rünnaku käigus lasti välja 69 tiibraketti. Nendest 54 tulistati alla.