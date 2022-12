Top | 2022.aasta top: sõda, elekter ja Kallas

Koroona kaotas liidrikoha?

Paari aastaga oleme uskumatus seisus, kus esialgu surmavalt ohtlik koroonaviirus on taandunud üheks paljudest omasuguste seas kõrvuti gripi, paragripi, noro- ja teiste viirustega. Pilt on selle võrra kirjum, et seni trooninud koroonal tuleb rinda pista paljude teistega. Oleme naasmas koroonaeelsesse reaalusse. Isegi selle poolest, et ei pese jälle enam käsi.

Kus on Eesti jalgpalliime?

Selle võrra, kui vähe pälvisid tähelepanu olümpiamängud, sai rohkem avalik-õiguslikku eetriaega hoopis jalgpalli MM. Seda hoolimata Eesti tundlikkusest inimõiguste küsimustes, kergitades igihalja küsimuse, kuivõrd lahus poliitikast saab õilmitseda puhas sport. Kirg MMi suhtes on seda huvitavam, et selgi korral ei osalenud seal meie meeskond. Mida oleme teinud, et Islandi jalgpalliime võiks viljuda ka Eestimaal? Mitu jalgpallihalli suure hurraaga lubatuist on meil reaalselt kerkinud?

Loojuv olümpia

Lõppevale aastale mõeldes võib nii mõnigi tabada end üllatuselt – kas tõesti olid tänavu olümpiamängud? Elu on varasemaga võrreldes märksa kirjum, nii et mängud ei haara enam jäägitult tervet maailma. Ja olulisim on ehk meediakajastus – kui ERR ei paku enam reklaamivaba ja eestikeelset jälgimist, on huvi kerge kaduma. Medalisaak? Mingi medal siiski pudenes, kuigi eelhäälestuse järgi pidanuks olümpiavõit olema sama hästi kui kindlustatud.

Muski tembud Twitteriga