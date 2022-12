Juhtkiri | Rahulikku ja hoolivat uut aastat

Brittidel on kasutusel huvitav väljend „May you live in interesting times“ ehk „Et sa elaks huvitaval ajal“, mille juured arvatakse olevat Hiina traditsioonilises needuses, kuid tõenäolisemalt on ütluse autor Briti riigimees Joseph Chamberlain. Kuigi näiliselt kõlab soov õnnistusena, kasutatakse väljendit pigem irooniliselt: elu on parem rahus ja vaikuses ehk ebahuvitavatel aegadel, huvitavad ajad kipuvad olema väga keerulised. Ja on aastaid, mil juhtub oluliselt rohkem kui aastakümnete jooksul. Viimased aastad ongi olnud sellised äärmiselt huvitavad, sündmusi on olnud rohkem, kui keegi hoomata suudab.