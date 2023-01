KES VASTUTAB: miks saab Tartu bussipeatustes särtsu?

Novembris said Tartus Eedeni bussipeatuses elektrilöögi nii inimene kui ka koer. Särtsu saanud kodanik tegi selle kohta Facebooki postituse, märkides, et koer vajas pärast elektrilööki loomaarsti abi. Hiljuti kirjutas Facebooki teinegi inimene, et sai Annelinnas särtsu. Temalgi oli kaasas koer. Ehkki neid juhtumeid kajastasid Elu24 ja Tartu Postimees, pole probleem siiani kõrvaldatud – kommentaariumites kirjutavad inimesed, kuidas nemadki on Tartus särtsu saanud.