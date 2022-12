Oleviste kirikusse jumalasõna ja toiduabi järele tulnud pensionär: „Elu on läinud väga raskeks!“

Tallinna vanalinnas Oleviste kirikus toimuv traditsiooniks kujunenud kodutute ja vähekindlustatud inimeste jõuluüritus ei kaota aastatega sugugi kliente. Vastupidi – annetajate kogutud 1200 toiduabipakki lähevad kõik asjaks. „Minu meelest on see väga tähtis, sest elu on läinud nii raskeks, et peab lihtsalt kusagilt kõrvalt midagi saama,“ tõdeb pensionär Linda, kes on kirikusse tulnud nii jumalasõna kuulama kui ka toidupakki saama.