UHHUU! Raadioeetrisse jõudis valedest kubisev vaktsiinivastane reklaam

Õhtulehele teadaolevalt on vaktsiinivastast reklaami eetrisse paisanud Star FM, Sky Plus, Power Hit Radio, Tre Raadio, RingFM ja RuutFM. Üllatuslikult selgub, et on veel raadiojaamu, mis tegid aktiivset müügitööd, et reklaam ka enda eetrisse saada.

Reklaamitaval veebilehel väidetakse, et vaktsiinid tekitavad autismi, nende tootmisel kasutatakse aborteeritud inimloodete jääke ning et need sisaldavad inimorganismi kahjustavaid abiaineid. Näiteks alumiiniumi ning elavhõbedat.

Terviseamet lükkab kõik need väited ümber. Terviseameti pressiteates nimetatakse eriti ohtlikuks väidet, justkui põhjustaksid vaktsiinid autismi. Selle eest hakkas 1998. aastal hoiatama Briti teadlane Andrew Wakefield. Hiljem selgus, et ta võltsis tollele järeldusele jõudmiseks andmeid ning Wakefieldi artikli avaldanud meditsiiniajakiri The Lancet võttis artikli tagasi. Hilisemad uuringud seda väidet tõestada ei suutnud.