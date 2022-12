Koerte ujumisvõistlusel mitmed konkurendid selja taha jätnud kassile tehti tapmisähvardusi

Šotimaa Saare Koerteralli on võistlus, mida on peetud Austraalia suurima linna Sydney põhjaosas igal jõululaupäeval juba pea pool sajandit. 2019. aastal otsustas seal koos kassiga osaleda ka Glenn Druery. Osaliselt oli tegu naljaga, ent peremees kinnitas, et tema lemmikule meeldib üle kõige vees mängida. „Ta ujub ja käib koos minuga aerutamas. Ta on osa meie eluviisist,“ märkis politoloog, kelle sõnul on Gus ujunud juba alates 11 elunädalast.