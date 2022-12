ÕL VIDEO | Igor Schvede: Venemaa näeb iseseisvaid Balti riike ajaloolise veana ja NATO nõrga kohana

„Venemaa soovib muuta reeglitel põhinevat maailmakorda ja taastada mõjusfääripoliitika. Ukraina sõda on üks samm sellel teekonnal. Eesti ja Lääne jaoks on kriitiliselt oluline, et Ukraina võidaks selle sõja ja taastaks oma territoriaalse terviklikkuse. On ennatlik deklareerida, et Venemaa on sõjas strateegiliselt läbi kukkunud. Kui Venemaa väljub sõjast vähimagi territoriaalse võiduga, on agressioon õnnestunud ja kogu maailmale on saadetud sõnum, et jõuga piiride muutmine on lubatud,“ rõhutas Schvede.