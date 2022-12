VAJALIK TEADA! Seadusemuudatused 2023. aastal: kui palju tõuseb maksuvaba tulu? Võlgnike teise samba väljamakse muutub arestitavaks!

See puudutab 1961. aastal ja hiljem sündinud inimesi, kes ei ole teisest sambast lahkunud ja tegid perioodil 2020. aasta 1. juulist kuni 2021. aasta 31. augustini kogumispensioni 2 protsendi makseid, kuigi sotsiaalmaksu arvelt tehtavad 4 protsendi maksed olid peatatud. Varem sündinud isikute maksed ei olnud peatatud ja nemad kompenseerimises ei osale. Need inimesed, kes on praeguseks teisest sambast juba lahkunud, on oma tegemata maksete ulatuses väljamaksed kätte saanud ja neid jaanuaris toimuv kompenseerimine samuti ei puuduta.