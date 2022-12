Päästeameti soovitused ohutuks aastavahetuseks: ka säraküünal võib kujutada ilutulestikuga võrdväärset ohtu!

Raketid, mis omavad stabilisaatoreid (pikk pulk või varras raketi küljes), ei tohi lihtsalt niisama maasse torgata. Parim viis on neid lasta kindlalt maasse löödud toru seest.

Ilutulestiku laskmisel on ohutu kaugus inimestest vähemalt 30 meetrit. Kindlasti tuleb lugeda tähelepanelikult kasutusjuhendit, sealt võib selguda, et ohutuskaugus on veelgi suurem.