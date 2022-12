OTSEBLOGI | Kiiev tõrjus varahommikul droonirünnakuid

Venemaa õhutõrje tulistas Venemaal Engelsi lennubaasi lähedal alla oma sõjalennuki Su-27, pidades seda ekslikult Ukraina drooniks. Vene piloot sai surma.

Ukraina armee võib sattuda Venemaa territooriumile, kui see on vajalik riigi kaitsmiseks, ütles riikliku julgeoleku- ja kaitsenõukogu sekretär Oleksi Danilov. „Kui meie riigi kaitsmiseks on vaja olla seal, kus me vajalikuks peame, siis oleme seal. Ja me ei küsi kelleltki luba. Ja kogu see jutt, et seal pole vaja kedagi ärritada, on jama."

Ukraina riikliku hädaabiteenistuse viimastel andmetel sai üleriigilistes raketirünnakutes surma vähemalt kolm inimest ja vigastada seitse inimest.

Valgevene kutsus välja Ukraina suursaadiku, kes teatas, et tulistas oma territooriumi kohal alla Ukraina õhutõrjeraketi. „Oleme nõudnud, et Ukraina viiks läbi põhjaliku uurimise raketi väljalaskmise kõigi asjaolude osas, võtaks vastutavad isikud kohtu ette ja rakendaks kõikehõlmavaid meetmeid, et vältida selliste vahejuhtumite kordumist tulevikus. Mis võib kaasa tuua katastroofilised tagajärjed kõigile.“

Valgevene territooriumile on esialgsetel andmetel kukkunud rakett S-300. Valgevene ajakirjanik Hanna Liubakova teatas Twitteris, et inimohvreid pole. TASS kirjutas, et tegemist on Ukraina raketiga, kuid Liubakova ütles, et „propaganda süüdistas kohe ukrainlasi“.

Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Valerii Zalužnõi täpsustas, et rünnaku käigus lasti välja 69 tiibraketti. Nendest 54 tulistati alla.