HEIMAR LENK: Edgar Savisaar oli suur mees, kes oli võimeline andestama!

Poliitik ja ajakirjanik Heimar Lenk ütleb, et Edgar Savisaar oli hoolimata oma karmist kestast hingelt hea ja vägagi haavatav. „Edgari teeb suureks see, et ta andestas ka neile, kes talle piltlikult öeldes noa selga olid löönud ja ta ei kandnud viha. Teda ennast materdati kõvasti ja see mõjus kindlasti ka tervisele, tema ise ei rääkinud inimestest halvasti,“ ütleb ta.