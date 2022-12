Eerik-Niiles Kross: Savisaar oli Eesti Vabariigi taastamise töös alati kas peaaegu või täiesti valel poolel

3. Ta ei kartnud venelasi, vähemasti mitte siinseid. Seetõttu säilis Keskerkonnal tema ajal mingi kontroll venekeelsete impeeriumiihalejate üle, mille Ratas täielikult kaotas. Samas muidugi mangus Savisaar hilisemal ajal ise Moksvalt almust, nii et ka tema-aegset kontrolli saab pidada suhteliseks.

Ta tahtis kodakondsuse nullvarianti, ta oli vastu Eesti kroonile, ta oli vastu omandi tagastamisele õigusjärgsetele omanikele, ta oli vastu Eesti Euroopa Liitu ja NATOsse astumisele, ta mängis Tallinna linna maha venelastele (lõpule viis selle töö muidugi Ratas). Ta oleks seda küllap teinud ka Eestiga kui ta poleks nii palju vastumeelsust esile kutsunud, et enamasti suutsid eestimeelsed erakonnad tema vastu siiski koostööd teha ja Toompeale teda pärast 1990 aastat ei lastud. Sellisena oli ta vajalik nähtus, distsiplineeris. Traagiline kuju ka. Tõeline okupatsiooniaja toode, kellel oli suure poliitiku potentsiaal, aga vene provintsliku karjeristi haridus, hoiakud ja eriti piiratus ja paranoia. Hea et tema ajastu on läbi. Puhaku ta rahus.“