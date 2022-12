Politseijuht Elmar Vaher hakkab saama kuus 7000 eurot palka

Siseminister Lauri Läänemets kehtestas politsei- ja piirivalveameti (PPA) peadirektori, politseikindral Elmar Vaheri põhipalga, 7000 eurot kuus alates tuleva aasta 1. jaanuarist. PPA peadirektori asetäitja piirivalve alal, politseikolonelleitnant Egert Belitševi põhipalgaks kehtestas siseminister uuest aastast 5900 eurot kuus. Sama suur on 1. jaanuarist ka politsei- ja piirivalveameti peadirektori asetäitja varade alal, politseikolonelleitnant Janne Pikma ja PPA peadirektori asetäitja arenduse alal, politseikindralinspektor Krista Aasa põhipalk.

Põhja prefekti, politseikolonel Joosep Kaasiku põhipalgaks on alates tuleva aasta 1. jaanuarist 5600 eurot kuus. Ida prefektuuri prefekti, politseikolonelleitnant Tarvo Kruupi põhipalgaks kehtestas siseminister alates uue aasta 1. jaanuarist 5400 eurot kuus. Samapalju teenib kuus ka Lõuna prefekt, politseikolonel Vallo Koppel.

Lääne prefektuuri prefekt, politseikolonel Kaido Kõplase põhipalgaks kehtestas siseminister tuleva aasta esimesest jaanuarist 5200 eurot kuus.

Siseministri käskkirja on võimalik vaidlustada Tallinna halduskohtus.