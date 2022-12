Juhtkiri | Suur, kuid vastuoluline poliitik

Tema juhitud Keskerakond polnud pikka aega parketikõlbulik ning Savisaare suurust kinnitab asjaolu, et ülejäänud erakondade põhiülesandeks paari kümnendi vältel oli Savisaare eemalehoidmine peaministrikohast ja valitsuse moodustamisest. Tahtmata olla tähtsuse järjekorras teisel kohal – isegi minister valitsuses – otsustas ta olla esimesel kohal seal, kus see oli võimalik. Pikaaegse Tallinna linnapeana rajatud vundament on olnud sedavõrd tugev, et Keskerakonna sisuliselt ainuvõimu pole suutnud murda ka vahapealsed valimised pärast tema meeritoolilt lahkumist.