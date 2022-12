Iisraelis tuli võimule paremäärmuslik valitsus

Netanyahu järjekordne ametiaeg polegi nii suur üllatus, kui see, kes on tema koalitsioonipartnerid. Nimelt on Bibi astunud liitu kahe ultrakonservatiivi Itamar Ben-Gviri ja Bezalel Smotrichiga, kes näitasid juba koalitsioonikõnelustel, et nad ei peatu millegi ees, et oma plaanid teoks teha. Tegemist on karmide liitlastega – näiteks jäi Ben-Gvir alles hiljuti kaamerasilma ette palestiinlaste suunas püstoliga vehkides, kirjutab Reuters.