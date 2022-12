Pinginaabrid Edgar Savisaar ja Aadu Must leppisid ära umbes aasta tagasi: „Rääkisime Hundisilmal, nagu midagi polekski vahepeal olnud.“

Pinginaabrid ja parteikaaslased Edgar Savisaar ja Aadu Must pöörasid tülli 2015. aastal Keskerakonna juhi valimiste eel, mis Savisaare kõrvale kerkis ambitsioonikas konkurent, Musta tütar Kadri Simson. Pärast seda jäid Savisaar ja Must kaugeks, kuid see ei nulli ära aastakümnete pikkust sõprust, mis sai alguse juba keskkoolis. „Mina olin see, kes mõtles ulakusi välja, tema see, kes ütles, et teeme need ära ka,“ lausub Must, kes võitleb intervjuu ajal korduvalt pisaratega.