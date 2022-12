Mart Soidro | Unustamatu kahekümne teine?

Kas sel aastal võinuks samasuguse pealkirjaga telesaate teha? Vaevalt. Kahekümne teine oli aasta, mille paljud tahaksid ära unustada. Õigemini mõelda, et see oli üks halb unenägu, mida polnudki. Esmaspäeval oli Eesti Televisioonis kaks saadet, „Aasta tipphetked 2022 1/3„ ja „2022 Aktuaalses Kaameras“. Kui nende vahel poleks olnud „Aktuaalset Kaamerat„, siis näinuksime ligi kaks tundi Ukrainas toimuvat sõda ja sellega seonduvat. Kas pidanuks teistmoodi aastat käsitlema? Ei. Ukraina sõda on sel aastal rahvusvaheliselt kõige olulisem teema ja puudutab siin kodukamaral igaühte. Aga on ka vastupidine näide: Vikerraadios oli teisipäeva pärastlõunal kolmetunnine saade „Lõpp hea, kõik hea“. Sel aastal on sellel küll pahupidine tähendus, aga ma mõistan saatetegijaid, kes ei tahtnud traditsioonidest loobuda.