EAKAD JÄÄVAD ILMA TASUTA HÄIRENUPUST! Senine teenusepakkuja hoiatab: see võib olla eluohtlik

Ala lisab, et umbes 80 klienti on avaldanud soovi jätkata Medi teenusega, aga nüüd juba oma raha eest. Kui palju soovijaid lisandub, peaks selguma uuel aastal. „Ei tahaks mõeldagi, kui paljud eakad selle teenuse sisulise muudatuse tõttu peavad pikalt ootama abitus olekus,“ sõnab ta, viidates sellele, et liikumisandur ei tee ju häälkõnet ega edasta inimese appihüüdeidki.

Eelmisel nädalal avaldas ERR loo eakast prouast Ljudmilast, kes rääkis, et nupp päästis ta elu ning et ta ei tunne ennast ilma selleta enam turvaliselt.