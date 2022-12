Lastelt raha nurunud kerjusjõuluvanale kutsuti politsei

7. detsembri õhtul teatasid jõuluturu korraldajad politseile, et võõrad jõuluvanad ei tohi raekoja platsil raha vastu võtta, aga üks jõuluvana just sellega tegeleb. Politsei-ja piirivalveameti pressiesindaja Anu Villmanni sõnul tegeles juhtumiga munitsipaalpolitsei. „Mupole tuli teade, et jõuluturul toimetab jõulumees, kes kõigepealt lastega pilti teeb ja siis raha küsib. Patrull käis kohapeal, leidis jõuluvana üles ja tuvastas isiku,„ rääkis mupojuhataja Aivar Toompere. „Jõulumees selgitas, et jalutab turul ringi ning kui lapsed temaga pilti tahavad teha, siis seda ta ka meelsasti lubab. Tema enda sõnul ta raha ei küsi, aga kui inimesed seda vabatahtlikult pakuvad, siis ära ka ei ütle, kuid väidetavalt ise tasu ei nõua.“ Patrull viis läbi vestluse ja selgitas, et inimestelt häirival viisil käitumine sh raha küsimine, ei ole lubatud. „Kuna patrullil puudusid otsesed tunnistajad, siis menetluseni asi seekord ei läinud,“ sõnas Toompere. „Õige jõulumees lastega pildistamise eest raha ei küsi,„ ütles Toompere. „Kui aga juhtub, et teilt pildistamise eest häirival moel raha nõutakse, siis fikseerige see telefoniga ning teavitage koheselt meie korrapidajat numbril 14410.“

Ka mullu oli Tallinna raeplatsi jõululaadal juhtum, kus jõuluvanakostüümis mees täitis enda taskuid laste jõulurõõmu arvel: pärast kommi pihku pistmist ja ühispiltidele jäämist küsis jõuluvana oma teenuste eest äkitselt raha. Kui mündid käes, ei märganud kerjusjõulutaat enam, et lasteaiamudilane püüab talle luuletust lugeda, kirjutas Õhtuleht toona.