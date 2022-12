Koera pühaderahu rikkumine sundis omanikku politseisse pöörduma

Loomadele võib šokeerivalt mõjuda ilutulestik ja on ette tulnud juhtumeid, kui detsembris satub varjupaika ja ka tänavatele nii mitmeidki koeri, kelle on koduaiast või ka rihma otsast peletanud jooksu ilutulestik. Paugutati ka tänavustel jõulupühadel. Selle tulemusel pöörduti ka abipalvega politsei poole. „Üks Kehtna valla koeraomanik teatas jõulude ajal, et õues paugutatakse ja tema koer on seetõttu endast väljas,” rääkis politsei -ja piirivalveameti pressiesindaja Anu Villmann Õhtulehele.