KÜTITI LIIGA PALJU? Lääne-Virumaa väheseid metskitsi kimbutavad haigused ja parasiidid

Rakvere jahindusklubi tegevjuht Jaan Villak on saatnud keskkonnaagentuurile ja jahindusnõukogule pöördumise, kus rõhutab, et metskitsi tuleks vähem küttida. Ta ütleb, et mõnes Lääne-Virumaa kandis on olukord lausa nii halb, et metsas leidub vaid üksikuid kitsi. Jahimehed märkasid seda hilissügisel. „Kevadel oli kuidagi väga palju metskitsi kütitud. Nüüd, kui lumi tuli maha, märkasime, et arvukus on tõesti väga palju langenud,“ tunnistab Villak.