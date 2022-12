Seisukoht | Milleks kolmas?

Ükskõik kui suur lastetoetus ei too kooli ega lasteaeda õpetajaid juurde. Kui sügisel palub haridusasutuse juht hardalt lapsevanematel kammida oma tuttavate ja sugulaste read läbi, et leida matemaatikaõpetajat, söögitädi või mõnda muud personaliliiget, siis ei ole vahet, kas klassis on suurpere või üksikvanema lapsed.

Kui lapsel on tervisehäda – ta vajab näiteks allergoloogi nõu või breketeid –, siis esimene vaba vastuvõtuaeg on kolme kuu pärast. Ka tasulist aega pole pakkuda. Lihtsalt pole ortodonte ega teisi spetsialiste, kes oleksid nõus tööd tegema. Kui juhtubki mõnikord vedama ja mõnda teenust pakutakse raha eest, siis on alati südantsoojendav vastuvõtuaega kinni pannes kuulata, et visiit viib pere eelarvest 80 eurot. Tasuta arstiabi, lastele, kus?!