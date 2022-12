Juhtkiri | Seadusandlik jäneseurg

Viimane näide on verivärskelt vastu võetud perehüvitiste seadus. Ainsana seaduse vastu hääletanud parempoolne Siim Kiisler toob välja näite, kus peres on 18- ja 17aastane laps ning sünnib kolmas järeltulija. „Sel juhul saavad kaks esimest kohe täiskasvanuteks, aga kolmas alles 19 aasta pärast. Ja siis saavad lapsevanemad veel 18 aasta pärast selle 37aastase „lapse“ pealt toetust, kolmandiku ulatuses!“ lisab ta.

Oktoobrist märtsini hüvitab riik kuni 5 senti kilovatt-tunni kohta börsielektri paketi maksumusest, kui tarbija kuu keskmine kilovatt-tunni hind on 8 senti või kõrgem. Näiteks kui keskmine hind on 13 senti, siis tarbija maksab 8 ja riik 5 senti. Saatan on aga detailides: hüvitist arvestatakse kuu keskmise järgi, börsiarvestus käib aga tunni kaupa ning võimalikult palju väga odavatel tundidel tarbides on võimalik elektrit tarbida rohkem ja kogu arve nii väiksemaks nihverdada.