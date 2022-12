GALERII | Ehtne politseivarustus: relvad, lambakoerad ja peksujälgedega pleksiklaasist kilp

„Kõik need jäljed kilbil on pärit aprillirahutustest. Narva tanki juures käis see kilp ka ära, aga uusi jälgi sealt ei saanud. Tahad näha, mis vesti sees on? Siin on on kaks kilpi – üks kaitseb kuuli, teine noahoobi eest,“ räägib politseinik Arno Kits, kes demonstreerib just märatsevate rahvahulkade taltsutamiseks mõeldud varustust, mille üheks osaks on pleksiklaasist kilp.