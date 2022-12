RAIL BALTICU LAHINGUD TAGAAIAS: „Tundub õudne, et Eestimaa kaevatakse tühjaks sellise rahaprojekti pärast.“

Lähiaastatel hakkab vormuma Rail Balticu kiirraudtee reaalne nägu. Meistrimehed vajavad selleks aga kõvasti materjali, mis on maapõues peidus. Maapõu jääb aga alati kellegi tagaaeda ja nii hakatakse vaidlema kaevandamise lubatavuse üle. „Minu majast natukene alla kilomeetri tuleb ökodukt, tuleb raudtee…. – meil on neid häiringuid lõpuks nii palju, et tekib tunne, et koli minema,“ ütleb Kohila valla külaelanik, kes ei taha, et kõige tipuks saab ta kodukohta ka kruusakaevanduse.