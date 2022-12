SUURE SÜDAMEGA EESTLASED AITAVAD! Ukrainlased annavad okupantidele säru meie kootud villastes sokkides ja kingitud kiivritega

Ukrainas on rindel külm ja pime. Eriti vilgas lahingutegevus käib Bahmuti linna ümbruses ning ukrainlased vajavad varustust, mis aitaks neil heitliku ilma kiuste vastu pidada. Eestist on saadetud otse rindele kõvasti sooje riideid, tekke, magamiskotte, sokke, kindaid, kampsikuid, termopesu, salle ja muudki. Tuleval nädalal peaks Eestist Ukraina poole teele asuma kaks veoautot, millel lastiks hinnalised ning ülivajalikud öövaatlusseadmed. Kusjuures eelpool kirjeldatu on valmistatud, kokku kogutud ja kinni makstud puhtalt vabatahtlike ja suure südamega annetajate poolt.