SELGUS MAJAS! Riigikogu kiitis pea ühehäälselt heaks laste- ja peretoetuste tõstmise. Ainus vastuhääletaja: selline jõuluvana mängimine on vastutustundetu!

Riigikogu aasta viimase tööpäeva kõige põnevamateks sündmusteks olid koridoris e-sigaretti suitsetav rahvasaadik ja kohvikus 19. sajandi ajaloost rääkinud kolmik, sest perehüvitiste seaduse muudatusettepanekud sündisid sisuliselt surnult.

Juba mitu tundi enne nende hääletamist tunnistasid juhtivad EKRE liikmed, et ei kavatse toetada ühtegi muudatusettepanekut peale ühe, mis on vaja vastu võtta, et likvideerida vastuolu põhiseadusega. Ka Reformierakonna juhtivpoliitikud andsid mõista, et nende toetust muudatusettepanekutele ei maksa oodata.