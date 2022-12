Uuest aastast tõuseb Venemaal viina hind

Rahandusministeeriumi korralduse järgi on viina minimaalne jaehind 281 rubla (3,71 eurot) 0,5 liitri kohta, brändil vastavalt 375 rubla (4,95 eurot) ja konjakil 517 rubla (6,82 eurot) 0,5 liitri kohta.

Praegu on viina minimaalne jaehind 261 rubla (3,44 eurot) poole liitri kohta, brändil 348 rubla (4,59 eurot) ja konjakil 480 rubla (6,33 eurot).

Alkoholi miinimumhinna tõus on aktsiiside tõusu vältimatu tagajärg, selgitas riikliku alkoholipoliitika arenduskeskuse juht Pavel Shapkin portaalis rg.ru.

Miinimumhind on toodete seaduslikkuse näitaja: kui viina või konjakit müüakse alla kehtestatud hinna, siis on need automaatselt ebaseaduslikud ning sellist alkoholi müüvad asutused kaotavad oma tegevusloa.