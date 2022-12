Vambola Paavo | Teistsugusem pühadetunne

Tallinna Lastehaigla Toetusfond kogub raha uue kõnniroboti soetamiseks, vaja on 700 000 eurot. Selle tarbeks korraldati hiljuti heategevuslik jõululaat. Aktiivselt lõid kaasa pealinna koolide õpilased. Süda tõmbus valust kokku kui nägin lastehaigla taastusraviosakonnas 12 aastast tüdrukut, kes käib isaga viiendat aastat Tapalt pealinna selleks, et ravi saada. See laps on suurepärane, temast kiirgub nii palju optimismi ja elutahet. Isa väärib austust. Ta ei saa ministri või riigikogulase palka. Mehel tuleb lapse tervise nimel leida raha, et kaks korda nädalas sõita Tallinna ja nii juba aastaid. Riik seda kahjuks ei märka. Isa kulusid ei kata keegi. Selle asemel maksame maksumaksja taskust riigikogulastele kinni valijatega kohtumisi, kütuse tšekke, korteriarveid ja muud. Me leia raha kõige nõrgematele.