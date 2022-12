VIDEO | Perehüvitiste seadus jäi esialgu vastu võtmata. Teine lugemine toimub kolmandal erakorralisel istungjärgul

Samuti sätestab seadus, et alla kolmeaastase lapse surma puhul võimaldab riik nii emale kui ka isale vanemahüvitise ühe kuu ulatuses, ning näeb ette muudatuse perekonnaseaduses sätestatud elatise arvutamise regulatsioonis, mille kohaselt võetakse miinimumelatise arvutamisel lasterikka pere toetus arvesse 50 protsendi ulatuses. Muudatuse eesmärk on arvestada lasterikka pere toetuse maksmist elatise arvestamisel selgemalt ja õiglasemalt.

Eduard Odinets tõi välja, et presidendi õigusnõunik selgitas eilsel põhiseaduskomisjoni istungil, et president põhjendas seaduse tagasilükkumist nii vastuoluga põhiseadusega kui ka muude kaalutlustega. Odinets sõnas, et põhiseaduskomisjoni ettepanek on presidendi tagasilükatud seaduse vastu võtmist muutmata kujul mitte toetada.