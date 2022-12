Politsei: kaheldav, kas räppar Beebilõusta üldse rünnati

Räppar Beebilõust ehk Andrus Elbing (pildil) pidi 16. detsembril Viljandis Club Luciferis üles astuma. „Ma ei hakka vabandama selle eest, et eilne live ära jäi, aga uskuge, see tüüp on tänaseks juba vabandanud. Täna teeme selle kontserdi ära! Viljandi I love you too,“ kirjutas Kroonika teatel Beebilõust sotsiaalmeedias ja jagas rünnakust ka videot, kuus on näha, kuidas klubi ukse peal tuleb Beebilõustale vastu tundmatu mees, kes talle kallale kargab ja teda maas peksma hakkab. Video lõpeb, kui kähmlusesse sekkub Elbingu tuttav, kirjutas Kroonika. Viljandi jaoskonna juhi Margus Sassi sõnul politseiuurijate kõnedele ja kirjadele Elbing endiselt ei vasta. „Vahepeal on politsei täiendavalt suhelnud veel ka ööklubiga, kuna varem olid nad meedias öelnud nagu sekkusid nende turvamehed kaklusesse,„ ütles Sass Õhtulehele. „Politseiga suhtluses selgus, et meedias kirjeldatud konflikti ööklubi turvamehed ikkagi vahele ei läinud ja ööklubil puudub teadmine sellisest kaklusest. Arvestades praegu teadaolevat, on kaheldav, kas selline vahejuhtum üldse aset leidis.“