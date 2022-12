Kohus karistas raha omastamises süüdistatavat juristi üldkasuliku tööga

Süüdistuse järgi kasutas ta ühe MTÜ, mille juhatuse liikmena tal oli ligipääs MTÜ arvelduskontole, rahalisi vahendeid enda huvides, on öelnud prokuratuuri pressiesindaja. Kogusumma on kohtuotsuse järgi 2050 eurot. Süüdistuses etteheidetavad teod on toime pandud 2019. aasta lõpust kuni 2020. aasta sügiseni. Kohtuotsuse järgi kasutas Jaan isiklikul otstarbel erinevates kauplustes, tanklates ja apteegis.

Viru maakohus mõistis detsembris Nurgale kuuekuulise vangistuse, suurendades mõistetud karistust varasema Viru maakohtu otsusega mõistetud ärakandmata karistuse ehk ühe aasta ja kuue kuu võrra. Mõistetud vangistus asendati 720 tunni üldkasuliku tööga. Jaan Nurk on pidanud Lääne-Virumaal õigusbürood.