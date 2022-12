Kortermaja katuselt kukkunud jäätunud lumekamakad purustasid auto. Majaelanik: „Kui oleksin sel ajal auto esiklaasi puhastanud, oleksin surnud!“

„Parkisin auto peale tööd maja ette, ei jõudnud õieti koduski olla, kui poeg ütles, et lumi kukkus meie autole. Mõtlesin, et OK, kui lumi siis lumi, pole suurem asi. Vahetasin riided ja läksin tagasi välja, et ikkagi auto igaks juhuks teise kohta parkida. Aga oli juba hilja, auto oleks nagu lahingutsoonist läbi sõitnud, esiklaas oli nagu ämblikuvõrk, maas vedeles koos lumekamakatega auto peegel, ka auto plekil olid kohati mõlgid. Aga oleksin ma sel ajal auto esiklaasi pühkinud, oleksin sellise kamakaga pähe saades surnud,“ tõdeb pihta saanud auto omanik.