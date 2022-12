Näpud põhjas: varem või hiljem tuleb linnadel ja valdadel kõik võlad ära maksta

Küll aga võivad Liiviku sõnul omavalitsusel tekkida ajutised finantsraskused, mis tähendab lihtsalt öeldes seda, et vallal või linnal napib mingil ajal igapäevaste asjade korraldamiseks raha. Sarnasest asjade käigust on rahandusministeeriumile raporteerinud kaks omavalitsust – Rõuge vald Võrumaalt ja Põhja-Sakala vald Viljandimaalt. Neile mõlemale toob algav aasta endaga kaasa karmi kokkuhoiu. Põhja-Sakala vallavanem Karel Tölp ütleb, et vallajuhid otsivad praegu kokkuhoiukohti: „Ühtegi teemat välistatud ei ole, kõik asjad on laual, sõna otseses mõttes. Millised on plussid ja millised miinused mingi hinna tõstmisel, mingi asja kinnipanekul, mingi asja juurde ehitamisel, et kokkuhoidu saada, see kõik tuleb läbi rääkida.“