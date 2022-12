Aastaid pantvangis hoitud Iraani kalurid pääsesid koju

Al-Shababi liikmed nabisid osa rahvusvahelistes vetes tegutsenud kaluritest kinni 2014. aastal ja ülejäänud 2019. aastal. See tähendab seda, et mitmed iraanlased pidid taluma vangistust lausa kaheksa aastat. Nende vabastamine oli teatavasti pikkade läbirääkimiste tulemus. Mehed jõudsid kodumaale laupäeval – Teherani lennujaamas jagasid kaluritele sooje tervitusi nende lähedased.

Islamistlik rühmitus al-Shabab on korraldanud Somaalias viimastel kuudel mitmeid terroristlikke rünnakuid. Näiteks võtsid nad oktoobris vastutuse pealinnas Mogadishus plahvatanud autopommi eest, mille tõttu hukkus 120 inimest, kirjutab BBC. Somaalia valitsus on alustanud rühmituse vastu ulatuslikku võitlust, ent al-Shababi kontrolli all on ulatuslikud maapiirkonnad ning nende rünnakud ei näita raugemise märke.