Juhtkiri | Keegi pole perehüvitiste seadusega rahul

Sellest hoolimata valmistutakse aga kolmapäevaseks riigikogu erakorralisel istungil selleks, et seadus, nui neljaks, ära menetleda. Teisipäevane põhiseaduskomisjon kinnitas president Alar Karise märgatud seaduses valitsevat põhiseaduslikku vastuolu ja seega saab see vähemalt kerge kosmeetilise lihvi. Justkui paneks vinnile puudrit peale. Visuaalselt kaob probleem küll ära, aga kas see lahendab ka sügavamad vastuolud? Kas suudetakse kiirkorras seletuskirja panna sisukam põhjus, miks lapsi ebavõrdselt koheldakse, kui see, et nii lubati koalitsioonilepingus.

Samas tundub seadusega rahul olevat vaid selle peaarhitekt Isamaa. Reformierakondlased tahavad aga vist selle käki menetluse lihtsalt kaelast ära saada. Läks trumm, mingu ka pulgad! Reformierakonna riigikogu fraktsiooni esimees Mart Võrklaev ütles Delfile, et nad ei pidanud perehüvitiste seadust küll kõige paremaks variandiks, aga poliitiline debatt on ju maha peetud ja seega on aeg edasi minna. Rahul pole ka sotsid, kes soovivad tõsta esimese ja teise lapse toetust oluliselt. Keskerakondlasedki lubavad teha muudatusettepanekuid.