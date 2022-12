Kodumasinad, milleta on keeruline hakkama saada

Kodumasinaid on väga palju, need leiavad kasutust nii köögis kui ka väljaspool seda. Millised on aga kõige populaarsemad kodumasinad eestlaste kodudes? Tutvu meie nimekirjaga ja vaata, millised kodumasinad on sul kodus olemas! Kui midagi on puudu, mida soovid, siis kiika Kaup24 või Hansapost e-poodi, et need endale sealt soetada!