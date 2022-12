KUI PALJU SIIS RAHA SAAB? Erakonnad tantsivad ümber laste- ja peretoetuste tõstmise katla

Riigikogus arutati teisipäeval, mida teha pere- ja lastetoetuste tõstmise eelnõuga, mille president välja kuulutamata jättis. Nimelt leidis Alar Karis, et selle punkt, mis puudutab peretoetuse arvestamist elatise maksmisel, on põhiseadusvastane. Nüüd võib aga juhtuda, et peale selle punkti eemaldamise võivad poliitikud hakata eelnõu veelgi enam muutma.